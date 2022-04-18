Новой услугой уже воспользовались 311 человек
Казахстанцы, пострадавшие от ядерных испытаний, могут подать заявку на выплату компенсации через eGov
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Казахстанцы, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, могут подать заявку на выплату компенсации от государства на портале eGov, сообщили в понедельник в управлении по связям с общественностью АО «НИТ».

«C помощью государственной услуги гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Новая услуга предоставляется бесплатно и доступна на портале eGov.kz. С момента запуска услуги уже 311 граждан подали заявку на получение удостоверения и компенсации онлайн», - говорится в сообщении.

Аналогичную услугу можно получить в Центрах обслуживания населения. Как отметили в АО «НИТ», в 2021 году около 7 тыс. человек подали свои заявки на бумажных носителях.

Чтобы воспользоваться услугой онлайн, необходимо на портале eGov в разделе «Социальное обеспечение» выбрать «Помощь семьям», далее – услугу. Затем авторизоваться, заполнить необходимые поля, подписать заявку. Сама заявка формируется в течение 20 рабочих дней и хранится в личном кабинете пользователя. После получения уведомления заявителю необходимо получить удостоверение или его дубликат в отделе занятости и социальных программ по месту жительства. Выплата же единовременной государственной денежной компенсации будет производиться согласно графику выплат компенсаций в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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