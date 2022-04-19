90 % предпринимателей, пострадавших во время январских событий, получили компенсации – МНЭ

Правительство Казахстана обещает выплатить компенсации всем предпринимателям, пострадавших в ходе январских беспорядков в течение 1–1,5 месяцев. На сегодняшний день выплаты получили 90 % представителей бизнеса на сумму 8,3 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

«В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1 630 субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодняшний день выплату получили 1 491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге», - привел данные Жаксылыков.

Позже, в кулуарах, он уточнил журналистам, что компенсации получили 90 % предпринимателей. Больше всего бизнес пострадал в Алматы, также пострадали объекты предпринимательства в четырех регионах. Средства на возмещения ущерба выделены из резерва правительства.

«90 % выплаты уже получили. По оставшимся, я думаю, работа в течение месяца–полтора будет закончена», - сказал вице-министр.

В целом, по его словам, механизм выплат уже полностью отработан, в упрощенном порядке можно получить компенсацию до 10 млн тенге, и 1 500 из 1 650 предпринимателей деньги получили. На данный момент осталось около 150–200 бизнесменов «с наибольшими объемами по возмещению ущерба». Работа по ним продолжается ввиду дополнительных экспертиз по уточнению объемов ущерба.