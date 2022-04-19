Уже выплачено 8,3 млрд тенге ущерба
90 % предпринимателей, пострадавших во время январских событий, получили компенсации – МНЭ
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Власть

Правительство Казахстана обещает выплатить компенсации всем предпринимателям, пострадавших в ходе январских беспорядков в течение 1–1,5 месяцев. На сегодняшний день выплаты получили 90 % представителей бизнеса на сумму 8,3 млрд тенге, сообщил во вторник в ходе заседания правительства первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков.

«В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1 630 субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. На сегодняшний день выплату получили 1 491 субъект МСП на общую сумму 8,3 млрд тенге», - привел данные Жаксылыков.

Позже, в кулуарах, он уточнил журналистам, что компенсации получили 90 % предпринимателей. Больше всего бизнес пострадал в Алматы, также пострадали объекты предпринимательства в четырех регионах. Средства на возмещения ущерба выделены из резерва правительства.

«90 % выплаты уже получили. По оставшимся, я думаю, работа в течение месяца–полтора будет закончена», - сказал вице-министр.

В целом, по его словам, механизм выплат уже полностью отработан, в упрощенном порядке можно получить компенсацию до 10 млн тенге, и 1 500 из 1 650 предпринимателей деньги получили. На данный момент осталось около 150–200 бизнесменов «с наибольшими объемами по возмещению ущерба». Работа по ним продолжается ввиду дополнительных экспертиз по уточнению объемов ущерба.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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