Омская область готова сотрудничать в АПК, производстве продуктов, нефтехимии и строительстве
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Токаев обсудил с губернатором Омской области РФ межрегиональное сотрудничество
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Омской области России Александра Буркова, сообщает Акорда. Они обсудили «вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства».

«Мы уделяем большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил 380 миллионов долларов. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно – это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники», – сказал глава государства.

В свою очередь Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор.

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