Токаев обсудил с губернатором Омской области РФ межрегиональное сотрудничество

Омская область готова сотрудничать в АПК, производстве продуктов, нефтехимии и строительстве
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял губернатора Омской области России Александра Буркова, сообщает Акорда. Они обсудили «вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства».
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