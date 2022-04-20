Парламент принял закон, позволяющий удалять противоправный в отношении детей контент

В среду в ходе пленарного заседания мажилис согласился с поправками сената в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации». Ранее сенаторы конкретизировали, что уполномоченный орган будет требовать удалить только противоправный контент в отношении детей, а сам факт кибербуллинга будет определять специальная экспертная группа.

«Поправки сената направлены на изменение механизма взаимодействия госорганов с интернет-ресурсами, допустившими размещение запрещенной или иным образом ограниченной к распространению информации, наносящей вред ребенку. Депутатами сената предложено наделить уполномоченный орган в области СМИ компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребенка, а также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам. При этом из законопроекта исключены компетенции уполномоченного органа по определению порядка ограничения доступа к запрещенной информации», - сказала председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова.

По ее словам, предлагаемые сенатом изменения и дополнения не меняют концепцию и содержание законопроекта, поэтому комитет предлагает согласиться с данными поправками.

Отметим, что из 101 депутата 100 проголосовали «за», один – «воздержался».

Законопроект вызвал резонанс среди населения, так как в первоначальном варианте депутаты Айдос Сарым и Динара Закиева намеревались обязать владельцев социальных сетей и мессенджеров открыть представительство на территории Казахстана и назначить его руководителями также граждан Казахстана. Они это объясняли с тем, что в случае кибербуллинга можно будет напрямую с конкретного человека требовать удалить противоправный контент. А министерство информации и общественного развития получило бы дополнительные полномочия по блокировке соцсетей. Однако сенаторы, изучив предполагаемые законопроектом нормы, с учетом поступивших обращений, предложили пересмотреть ряд его предложений. В частности, согласно внесенным сенаторами изменениям, заявления по фактам кибербуллинга в отношении ребенка будут рассматривать специально создаваемые для этого экспертные группы. Также из законопроекта исключены широкие полномочия, позволявшие уполномоченному органу по своему усмотрению ограничивать доступ либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Как пояснял на прошлом заседании палаты спикер сената Маулен Ашимбаев, акцент сделан на удалении только информации, признанной экспертной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.

Также сенаторы внесли в закон «О средствах массовой информации» поправку, устанавливающую компетенцию уполномоченного органа с государственными органами по ведению единого реестра учета и определению порядка взаимодействия по его ведению и порядка ограничения доступа к запрещенной информации, приостановления и возобновления доступа к интернет-ресурсам, размещающим информацию, запрещенную или иным образом ограниченную к распространению законами РК или вступившими в законную силу судебными актами, а также доступ к которым был временно приостановлен внесенным в уполномоченный орган представлением генерального прокурора РК или его заместителей, предписанием уполномоченного органа.