Уточненный бюджет на 2022 год одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил мажилис проекты законов «О внесении изменений и дополнений в закон “О республиканском бюджете на 2022-2024 годы”» и «О внесении изменения в закон “О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2022–2024 годы”».

«При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель. По оценке международных финансовых организаций, в текущем году ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП. Агентство S&P Global снизило прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,9% до 2,1%», - сказал депутатам и.о. министра национальной экономики Тимур Жаксылыков.

При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 4,5 трлн тенге выше одобренного прогноза. Снижены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 3,5% до 2,9% за счет ограничения производства в металлургии из-за усиления протекционизма в мире, роста тарифов. По прогнозу Нацбанка, экспорт увеличится до $72,2 млрд, импорт составит $40,2 млрд. Инфляция определена в коридоре 8-10%.

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз по доходам бюджета. Доходы республиканского бюджета в 2022 году оцениваются в объеме 10,2 трлн тенге, что на 955 млрд тенге выше утвержденного плана. Основное увеличение по доходам ожидается по ЭТП на нефть за счет повышения ставки пошлины на фоне увеличения прогнозной цены на нефть, изменения курса тенге к доллару США и корпоративному подоходному налогу за счет увеличения макроэкономических показателей», - сообщил и.о. министра.

Размер гарантированного трансферта из Национального фонда будет увеличен до 4 030 млрд тенге, или на 1, 630 трлн тенге. Как пояснил Жаксылыков, средства будут направлены на реализацию поручений президента. Дефицит бюджета в 2022 году определен на уровне 2 978 млрд тенге, или 3,3% к ВВП. Уровень ненефтяного дефицита в 2022 году, по оценке, составит 10,2% к ВВП. Расходы республиканского бюджета предлагается определить в объеме 18,8 трлн тенге, с увеличением на 2,7 трлн тенге относительно скорректированного объема.