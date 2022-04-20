Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады

Это уже третье дело против бывшей супруги Кайрата Сатыбалды
Тамара Вааль, Власть
Бывшую супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады, прошедшей в Казахстане в 2017 году, сообщает в среду пресс-служба Антикоррупционной службы.
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