Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады

Бывшую супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру подозревают в хищении средств для ремонта объектов Универсиады, прошедшей в Казахстане в 2017 году, сообщает в среду пресс-служба Антикоррупционной службы.

«Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы» и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов «Универсиады 2017 года в городе Алматы», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах.

Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта вслед за бывшим мужем. Супругов подозревают в рейдерском захвате бизнеса. 30 марта Гульмире Сатыбалды предъявили также обвинение по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере (747 млн тенге), оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.