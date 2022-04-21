Токаев назначил заместителя министра иностранных дел

«Распоряжением главы государства Конуспаев Ермухамбет Болатпекович назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан», - говорится в тексте документа.

Ермухамбет Конуспаев родился в 1976 году, окончил КазНУ им. Аль-Фараби по специальности «Международные отношения», магистратуру Рейнско-Вестфальского технического университета по специальности «Европейские исследования». Стипендиат международной программы «Болашак». Свою деятельность начинал атташе департамента двустороннего сотрудничества в 2001 году, в 2002-2003 годах был атташе посольства РК в Германии, затем работал в Австрии, в старшим консультантом в комитете по международным делам, обороне и безопасности мажилиса, был первым секретарем, советником посольства РК в Германии, возглавлял департамент Евразийской интеграции МИД РК. С октября 2019 года был генеральным консулом РК в городе Франкфурт-на-Майне в Федеративной Республике Германия.