Токаев назначил заместителя министра иностранных дел

Им стал бывший генконсул в Германии
Тамара Вааль, Власть
Касым-Жомарт Токаев назначил Ермухамбета Конуспаева заместителем министра иностранных дел. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды в четверг.
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