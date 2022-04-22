Экс-глава департамента полиции Павлодарской области объявлен в розыск

Экс-глава департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов, подозреваемый в получении крупной взятки, объявлен в розыск, сообщила антикоррупционная служба.

«Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Масимова Н.М., который подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса)», - сообщили в антикоррупционной службе.

Его деяния квалифицированы заочно, следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Однако Нурлан Масимов объявлен в розыск.

«По делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение», - сообщили в антикоре.

Ранее агентство по противодействию коррупции сообщило о задержании заместителя начальника департамента полиции Павлодарской области по подозрению в хищении бюджетных средств.

Нурлан Масимов - двоюродный брат бывшего главы КНБ Карима Масимова. После январских событий он был освобожден от занимаемой должности главы ДП Павлодарской области. На его место назначен Василий Скляр.