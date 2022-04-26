Партия Adal объединилась с партией Amanat

На внеочередном XXIII съезде партии Amanat принято решение о присоединении к ней партии Adal.

Как отметил секретарь партии Adal Эльдар Жумагазиев, «в деятельности партии наступил период, когда для реализации поставленных целей необходим переход на качественно новую ступень развития».

«Это требование времени. Мы все строители Нового Казахстана и готовы принимать самое непосредственное участие в модернизации страны. И мы осознаем необходимость дальнейшего развития нашей партии в консолидации с лидирующей политической силой страны – партией Amanat. В текущих обстоятельствах, когда перемены требуются уже сейчас, не нужно ждать проведения следующих парламентских выборов. Мы хотим начинать работу сегодня. Большие ресурсы Amanat, дополненные энергией "Адала", позволят удвоить наши силы на решение общих задач по повышению благосостояния населения», - заявил он.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе съезда отметил, что «в целом партийное поле приходит в движение», и «ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией Amanat».

Напомним, партия Adal объявила о решении присоединиться к правящей партии в марте. После объединения инициативы партии получат новый импульс и будут реализованы с пользой для населения.