Также он сообщил, что вопрос о роспуске парламента не обсуждается
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Кошанов заявил, что не планирует баллотироваться в президенты
фото с сайта inform.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что не планирует баллотироваться в президенты от партии Amanat, которую он возглавил накануне.

«Не рассматриваю, не планирую, в планах и мыслях нет», - сказал Кошанов, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты от партии Amanat

Также Кошанов сообщил, что вопрос о роспуске парламента не обсуждается.

«Пока такой вопрос не обсуждается. Но я могу сказать, что президент политические реформы объявил. Мы должны соответствующие конституционные законы и другие законы принять до конца года. А дальше пока данный вопрос не обсуждали», - сказал он, добавив, что «если завтра объявят выборы, конечно, партия готова».

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