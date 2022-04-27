Также он сообщил, что вопрос о роспуске парламента не обсуждается
Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что не планирует баллотироваться в президенты от партии Amanat, которую он возглавил накануне.
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