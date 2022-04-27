Спикер мажилиса Ерлан Кошанов заявил, что не планирует баллотироваться в президенты от партии Amanat, которую он возглавил накануне.

«Не рассматриваю, не планирую, в планах и мыслях нет», - сказал Кошанов, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность баллотироваться в президенты от партии Amanat

Также Кошанов сообщил, что вопрос о роспуске парламента не обсуждается.

«Пока такой вопрос не обсуждается. Но я могу сказать, что президент политические реформы объявил. Мы должны соответствующие конституционные законы и другие законы принять до конца года. А дальше пока данный вопрос не обсуждали», - сказал он, добавив, что «если завтра объявят выборы, конечно, партия готова».