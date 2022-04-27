Поправками исключается статус Елбасы
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Закон о первом президенте утратит силу после принятия поправок в Конституцию – Кошанов
ФОТО EGEMEN.KZ

После принятия поправок в Конституцию, где будет закреплена роль Нурсултана Назарбаева как основателя государства, закон о первом президенте утратит силу, сообщил в кулуарах мажилиса спикер палаты Ерлан Кошанов.

«Поправками исключается статус Елбасы. В Конституции остается роль Назарбаева как основателя государства. После принятия этой нормы конституционный закон о первом президенте тоже утратит силу», - сказал Кошанов.

В понедельник во время брифинга в службе центральных коммуникаций член рабочей группы по изменениям и дополнениям в Конституцию, доктор юридических наук Ермек Абдрасулов сообщил, что Нурсултан Назарбаев будет признан основателем независимого Казахстана, этот статус закрепят в Конституции страны.

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