К 2025 году в Казахстане будет обеспечено полное импортозамещение продуктов питания, обещают в правительстве

Правительство Казахстана презентовало программу повышения доходов населения, в рамках которой к 2025 году планируется создать более 2 млн рабочих мест, вокруг 50 крупных предприятий – развить малый и средний бизнес, а также обеспечить полное импортозамещение продуктов питания. Страна не намерена зависеть и от импорта в обрабатывающей промышленности.

«Вокруг 50 крупных предприятий будут создаваться пояса малого среднего бизнеса, это позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ. К примеру, только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из восьми минизаводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стекол для смартфонов», - сообщил в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов.

Он отметил, что аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам.

Также в рамках программы ожидается локализация новых производств по 19 видам востребованных производственных товаров. В частности, запуск четырех заводов нефтегазовой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров – всего, по оценкам правительства, 37 отечественных товаропроизводителей.

«Запущена модернизация обрабатывающей промышленности путем создания новых промышленных индустрий 5-6 передела в четырех отраслях – в фармацевтике, биотехнологии, IT-технологии и нефтехимической отрасли. Модернизация позволит преодолеть зависимость от импорта за счет производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт. Эти задачи по обработке будут одним из главных составляющих и возможностью для повышения заработной платы», - считает вице-премьер.

Он напомнил, что правительством уже определены три группы товарных позиций с высокой готовностью импортозамещения. В результате в обрабатывающей промышленности будет реализовано 690 проектов с созданием 115 тыс. рабочих мест.

Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения и так далее. Кроме того, ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя.

Для защиты покупательской способности населения будут реализованы меры по импортозамещению продовольственных товаров, на социально значимые установят предельные цены.

«Согласно плану, до конца 2024 года будет обеспечено 100%-ное импортозамещение продуктов питания за счет ввода молочно-товарных ферм, мясокомбинатов, птицефабрик и других производств. Особое внимание будет уделено якорным проектам, реализуемым в сельской местности. В рамках программы будет разработана оценка деятельности сельских акимов. Учитывая, что в настоящее время акимов на местах выбирает население, то это будет хорошим стимулом для выполнения их предвыборных обещаний, уверены эксперты», - проинформировал он.

Для расширения возможностей получать стабильный доход лицами из социально уязвимых слоев населения, 160 тысяч молодых людей планируется охватить проектами «Молодежная практика», «Первое рабочее место». Также им будут выдаваться гранты до 400 МРП.

«Вместе с тем для 20 тысяч многодетных мам и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью в программе предусмотрена возможность ускоренного обучения, получения квалификации, занятости, в том числе, не выходя из дома», - добавил заместитель премьер-министра.

А у людей с особыми потребностями, пенсионеров и людей, освободившихся из мест лишения свободы, появится возможность трудоустроиться в упрощенном порядке. Работой их обеспечат социальные предприниматели. В целом это затронет 9 категорий граждан, а количество предприятий в данной отрасли планируется увеличить с 300 до 1000.

Кроме того, власти намерены развивать и креативную индустрию, привлекая казахстанскую молодежь для создания отечественных проектов в сфере культуры, кино, творчества, IT технологий.

В целом, как сообщил Тугжанов, к 2025 году ожидается увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП с 31,2% до 38,4%, доля трудовых доходов – с 70,3% до 82%, а доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 5,3% до 3,5%.