Кыргызстан с 1 мая отменяет обязательный ПЦР-тест и паспорт вакцинации для въезда в страну

Это касается въезда всеми видами транспорта
С 1 мая Кыгызстан отменяет обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста и документа о прохождении вакцинации от коронавируса при въезде в страну, сообщается на сайте главы кабмина страны.
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