Кыргызстан с 1 мая отменяет обязательный ПЦР-тест и паспорт вакцинации для въезда в страну

С 1 мая Кыгызстан отменяет обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста и документа о прохождении вакцинации от коронавируса при въезде в страну, сообщается на сайте главы кабмина страны.

Накануне прошло заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики. Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов по итогам заседания поручил отменить с 1 мая обязательное требование о наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации против коронавирусной инфекции для граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, пересекающих пункты пропуска на всем протяжении государственной границы и на всех видах транспорта.



Также на ближайшем заседании кабмина будет рассмотрен вопрос о снятии в стране режима ЧС.