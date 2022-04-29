Создать учебный центр этномедиации поручил Токаев

В пятницу в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать учебный центр этномедиации, где будут проходить подготовку большинство госслужащих районного уровня. Также он сообщил, что АНК сформирует институт профессиональных переговорщиков на базе медиации.

«Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня», - сказал Токаев.

Также, по его словам, Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации.

В этой связи глава государства поручил министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с академией госуправления, секретариатом Ассамблеи и другими уполномоченными органами представить системные предложения по этому вопросу.

«Уверен, что медиаторы, подготовленные Ассамблеей, внесут значительный вклад в снижение уровня насилия в обществе, эффективное противодействие правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, а также профилактику преступлений против женщин и детей», - высказал мнение глава государства.

Кроме того, он считает, что для более результативной работы по защите прав человека Ассамблее необходимо организовать тесное взаимодействие с уполномоченным по правам человека.

Вместе с тем президент сообщил, что уже через месяц состоится первое заседание новой диалоговой площадки – Ұлттық құрылтай.

«Курултай призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны. Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены Ассамблеи, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы», - сказал Токаев.