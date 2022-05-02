Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

«Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Ораза айт! Наш народ всегда с особым трепетом и большой радостью встречает этот праздник, завершающий тридцатидневный пост. Отдавая должное месяцу Рамазан, ведущему по пути духовного очищения и совершенствования, мы говорим друг другу теплые пожелания. Ораза айт зажигает свет веры в сердце каждого мусульманина. Он призывает людей совершать благие дела, быть скромными, добрыми и милосердными. Именно на таких основополагающих качествах зиждется единство нашего народа», - говорится в поздравлению

Токаев уверен, что непреходящие ценности ислама внесут большой вклад в духовное развитие Нового Казахстана.

Он пожелал казахстанцам крепкого здоровья, благополучия и процветания.