Поддержку валютному рынку оказывали продажи выручки субъектами квазигосударственного сектора
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Валютные интервенции в апреле не проводились в связи со стабилизацией ситуации – Нацбанк
Фото Жанары Каримовой

В апреле Национальный банк не проводил валютные интервенции в связи со стабилизацией ситуации на внутреннем валютном рынке, сообщила пресс-служба регулятора.

«На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком не осуществлялись валютные интервенции, а также операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении», - говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, по итогам апреля курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%, «несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках». В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с $179 млн до $92 млн при общем объеме торгов $1,9 млрд.

«Поддержку валютному рынку оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка $253,2 млн на внутреннем валютном рынке. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили $168,3 млн. Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов», - сообщили в Нацбанке.

Волатильность тенге в краткосрочной перспективе будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках, отметил регулятор.

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