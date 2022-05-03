В организации и участии в массовых беспорядках в январе подозревается 721 человек – Генпрокуратура

В организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий подозревается 721 человек, об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций во вторник сообщил заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. Наибольшее количество подозреваемых – 82 человека – в Алматы. Под арестом находится 281 человек.

«В целом по стране подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках в период январских событий признано 721 лицо, из которых под арестом находятся 281 лицо. В Алматы – 82, Восточно-Кахзахстанской – 35 и Жамбылской областях – 44, в г.Шымкент – 43, Кызылординской – 36, Атырауской – 14, Алматинской – 5 и Актюбинской областях – 4», – сказал Килымжанов.

По словам представителя Генпрокуратуры, в настоящее время в суд направлено 288 уголовных дел, из них в Алматы – 208, в Алматинской области – 49, в Жамбылской – 10, в Шымкенте – 9, в Кызылординской – 5, Туркестанской – 4, Акмолинской – 2 и Атырауской области – 1.

24 апреля Генпрокуратура сообщала о том, что подозреваемыми в организации и участии в массовых беспорядках признано 547 человек, из которых под арестом находились 269.