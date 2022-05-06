Суд заменил адмарест гражданки Украины Златославы Близнюк на штраф

Суд заменил административный арест гражданки Украины Златославы Близнюк, которой грозило выдворение из страны за репост в соцсетях, на штраф и выпустил ее на свободу. Об этом сообщает «Азаттык» со ссылкой на ее адвоката Рену Керимову.

«Освободили, отменили решение о выдворении из страны. Наказание заменили штрафом», – сообщила корреспонденту «Азаттыка» адвокат Рена Керимова.

Златослава Близнюк сделала в Instagram репост о проведении митинга в поддержку Украины 1 мая, а узнав, что власти не разрешили этот митинг, сразу же удалила пост и написала опровержение.

Столичный суд сначала закрыл дело за отсутствием состава преступления, но затем, после составления полицией повторного протокола, признал Бизнюк виновной по части 9 статьи 488 КоАП (организация или проведение митинга в нарушение в нарушение порядка, установленного законодательством РК) и постановил арестовать ее на 10 дней с последующим выдворением из страны.

Казахстанские правозащитники выступили в поддержку гражданки Украины, подчеркнув, что суд проигнорировал законные основания для того, чтобы изменить квалификацию правонарушения, а также норму КоАП о том, что «никто не может быть повторно привлечен к административной ответственности за одно и то же правонарушение».

Они также добавили, что остаются открытыми вопросы: как полицейский «при законном мониторинге» выявил публикацию в закрытом аккаунте Близнюк, как соответствуют запреты и репрессии административного кодекса РК широко объявленной свободе проведения мирных собраний, и чем отмененное «разрешение» на митинги отличается от нынешнего «согласования», если исполнительная власть по-прежнему находит любые предлоги, чтобы препятствовать проведению мирных антивоенных митингов.

Заявление в защиту Близнюк подписали Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз», Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Фонд развития парламентаризма в Казахстане, Общественный фонд «Ар.Рух.Хак», Молодежная информационная служба Казахстана, Коалиция НПО против пыток и Общественный фонд «Либерти».

Златослава Близнюк живет в Казахстане с 2017 года, имеет вид на жительство и занимается волонтерством.