Токаев поздравил казахстанцев с Днем Победы

«9 мая – особенный день в истории нашей страны. Это день преклонения перед подвигом наших дедов и отцов, бабушек и матерей. Это день вечной памяти и благодарности доблестному поколению героев – победителей фашизма», - говорится в тексте поздравления.

Токаев отметил, что победа «была завоевана ценой неимоверных усилий и колоссальных жертв». «Она ковалась благодаря беспримерному мужеству и несгибаемому духу фронтовиков, стойкости и самоотверженности тружеников тыла. Наш священный долг – всегда помнить, какую высокую цену они заплатили за нашу свободу, за наше право жить и созидать», - подчеркнул президент.

«К огромному сожалению, ряды тех, кто прошел эту страшную войну, кто на себе ощутил все ее тяготы, из года в год редеют. Сегодня в Казахстане 77-й День Победы отмечают 376 ветеранов и 68 347 тыловиков», - отмечается в сообщении.

«Государство обеспечит всестороннюю поддержку участникам войны, а общество, уверен, окружит их вниманием и заботой», - заключил Токаев.