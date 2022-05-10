Этот закон будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны
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Байден подписал закон об упрощенных поставках вооружения в Украину
фото с сайта bbc.com

Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину, сообщает Русская служба ВВС. Документ был внесен в конгресс еще в январе этого года, а 3 мая одобрен большинством голосов палаты представителей конгресса США.

В документе говорится, что президент США «может уполномочить правительство предоставлять взаймы или давать в аренду средства обороны Украине и другим странам Восточной Европы, пострадавшим от вторжения России в Украину, чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить гражданское население от потенциального нападения или продолжающейся агрессии со стороны России». Закон будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны, когда США поставляли своим союзникам вооружение, военную технику и продовольствие без предварительной оплаты и с длительной отсрочкой. Во времена Второй мировой войны одним из главных получателей такой помощи был Советский Союз.

Эксперты отмечают, что закон о ленд-лизе позволит значительно упростить процесс, которым обычно сопровождается продажа оружия: американские вооружения можно будет сдавать в аренду. Кроме того, закон избавляет Джо Байдена от необходимости обосновывать перед конгрессом, какие именно вооружения он хочет предоставить в аренду Украине в экстренном порядке.

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