Байден подписал закон об упрощенных поставках вооружения в Украину

Этот закон будет работать аналогично закону о ленд-лизе времен Второй мировой войны
Президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, призванный упростить процедуру поставок вооружений в Украину, сообщает Русская служба ВВС. Документ был внесен в конгресс еще в январе этого года, а 3 мая одобрен большинством голосов палаты представителей конгресса США.
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