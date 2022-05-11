Казахстан может предложить турецким инвесторам готовые проекты в сфере геологоразведки – Токаев

На встрече с бизнес-сообществом Турции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложить турецким инвесторам готовые проекты в сфере геологоразведки и создавать совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур, сообщает Акорда. Также он видит потенциал в создании на Каспии новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию.

По словам Токаева, объем прямых инвестиций из Турции в Казахстан за последние 16 лет составил более $4,2 млрд. А в 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых иностранных инвестиций из Турции – $680 млн. Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тыс. компаний с турецким капиталом. Глава государства уверен, что «у турецких бизнесменов большие перспективы в Казахстане, и в этом нет никаких сомнений».

«Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано с близостью менталитета и высоким уровнем взаимного доверия между нашими государствами. С участием турецкого бизнеса в Казахстане уже реализован 61 крупный проект на сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более 1,3 млрд долларов. Таким образом, наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается», - отметил он.

Говоря о модернизации национальной экономики, Токаев подчеркнул, что это позволит укрепить систему защиты интересов и прав бизнеса, создать широкие экономические возможности для иностранных инвесторов. А это открывает перспективы не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса. Президент Казахстана полагает, что для нашей страны стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме.

«Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт», - отметил он.

Также он сообщил, что Казахстан может предложить турецким инвесторам пять готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов, однако пресс-служба президента не уточнила, какие именно. Еще одним важным направлением взаимного сотрудничества, по мнению Токаева, является агропромышленный сектор.

«Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур», – заявил Токаев.

Казахстан продолжит укреплять сотрудничество с Турцией и в сфере здравоохранения. А в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, он напомнил о строительстве Караван-сарая в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.

«Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию», - считает он.

Президент Казахстана выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам и уверен, что эта встреча «будет способствовать укреплению торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией».

«Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос – реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем», – резюмировал Токаев.