Политик и бизнесмен Булат Абилов объявил о создании партии Bizdin Tandau. Ее главной целью станет преобразование Казахстана из суперпрезидентской в парламентскую республику, сообщил он во время пресс-конференции в понедельник.

«Наша цель − независимый и демократический Казахстан с динамично развивающейся экономикой и высоким уровнем благосостояния всех граждан. Мы примем новую конституцию и перейдём от суперпрезидентской формы правления к парламентской. Партия Bizdin Tandau верит в свободу выбора, равные права и справедливость, как защиту от авторитаризма и тирании. Наша деятельность направлена на создание устойчивого и правового государства с сильными демократическими институтами власти. <...> Наша миссия − укрепление Казахстана на основе ценности человеческой жизни, свободы, справедливости, достоинства и верховенства права», − заявил Абилов.

В состав инициативной группы Bizdin Tandau, по его словам, вошли Олжас Мухамеди, Бэлла Орынбетова, Рысбек Сарсенбайулы, Бахыт Жумакаева, Искандер Бейсембетов и ряд других известных людей.

Политик также подчеркнул, что важной целью для партии станет построение экономики на принципах свободы предпринимательства, неприкосновенности частной собственности и конкуренции. Эти институты должны базироваться на независимой и справедливой судебной системе и децентрализованной системе управления страной, предполагающей проведение местных выборов акимов всех областей и расширение состава маслихатов.

Наряду с этим Абилов выступает за ликвидацию фонда «Самрук-Казына», а также выход Казахстана из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Говоря о крупнейших политических потрясениях Казахстана − Ашаршылық, Желтоқсан 1986, Жаңаөзен 2011, Қантар 2022, а также убийствах политиков Заманбека Нуркадилова, Алтынбека Сарсенбаева и других общественных деятелей и журналистов − политик пообещал создать независимые комиссии для проведения тщательных расследований.

Абилов анонсировал создание своей партии в одном из интервью в марте 2022 года. По его словам, одной из ее целей должен стать возврат незаконно приватизированных в 1990-е годы активов. В разговоре с Властью он отмечал, что сейчас заканчивает формировать инициативную группу, и вместе с ней ведет работу над программой и уставом партии.