Кайрат Боранбаев назван одним из трех возможных покупателей бизнеса McDonald's в России

Российский бизнес McDonald’s, который на этой неделе объявил об окончательном уходе из страны, достанется одному из крупнейших местных франчайзи, рассказали изданию The Bell три источника. Двое из них называют потенциальным покупателем компанию «СПП» родственника экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрата Боранбаева, третий — компанию «ГиД» нефтяника из Новокузнецка Александра Говора.

«Региональная сеть предприятий питания» («СПП») Боранбаева управляет сетью McDonald’s в Свердловской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и Кировской областях. Также Боранбаеву принадлежат франшизы McDonald’s в Казахстане и Беларуси.

Боранбаев — казахстанский миллиардер, занимавший пятое место в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана в рейтинге Forbes за 2021 год. Он также является родственником первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: дочь Боранбаева была замужем за внуком Назарбаева Айсултаном. В августе 2020 года Айсултан скончался в Лондоне, официальной причиной стала остановка сердца после длительного периода наркотической зависимости.

Помимо франшизы McDonald’s, Боранбаеву принадлежат несколько торговых центров, отель, сети фитнес-клубов и платных парковок в Алматы, нефтехимическая компания «Кемикал». Боранбаев также владеет долей в футбольном клубе «Кайрат», входит в исполком Национального олимпийского комитета Казахстана и является президентом Паралимпийского комитета страны.

После январских событий Боранбаев, как и несколько других приближенных к Назарбаеву, стал фигурантом уголовного дела. 17 марта 2022 года бизнесмена арестовали по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в период работы в квазигосударственном секторе. Сейчас он находится под стражей.

После остановки работы ресторанов на несколько месяцев компания McDonald's объявила об окончательном уходе из России. Она начала переговоры о продаже своего бизнеса, который может быть переоткрыт уже в середине июня с сохранением прежней сети, персонала и меню, но под новым брендом.