McDonald`s объявил об окончательном уходе из России, но его рестораны могут переоткрыть под другим брендом

После остановки ресторанов на несколько месяцев компания McDonald`s объявила об окончательном уходе из России. Она ведет переговоры о продаже своего бизнеса, который может быть переоткрыт уже в середине июня, сообщает Коммерсант .

«Компания намерена продать все свои рестораны McDonald's в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс "деархизации" этих ресторанов, что влечет за собой запрет на использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России»,— сказано в пресс-релизе McDonald`s.

По словам, президента и главного исполнительного директора McDonald's Криса Кемпчински, компания гордится своими сотрудниками, российскими поставщиками и местными франчайзи. «Тем не менее, мы привержены глобальному сообществу и должны оставаться непоколебимыми в наших ценностях», — сказал он, ссылаясь на невозможность ведения бизнеса в России на фоне военной операции на Украине.

Также в McDonald's сообщили, что убыток от ухода с российского рынка может составить от $1,2 млрд до $ 1,4 млрд.

Источник ТАСС в российском McDonald`s заявил, что компания возобновит работу в России под новым брендом. По его словам, это может произойти в середине июня. Собеседник агентства сказал, что в новой компании будет тот же коллектив, который работает сейчас в российском McDonald`s. Сеть ресторанов и меню также буду сохранены, добавил он.

McDonald`s приостановил работу в России и закрыла свои рестораны 14 марта, однако некоторые франчайзинговые заведения продолжают работать до сих пор. Российские власти уже заявляли, что американские кафетерии заменят отечественные сети общественного питания.