Казахстан выступает против зерновых квот и пошлин в рамках ЕАЭС, на введении которых настаивает Россия

На заседании Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 20 мая Россия настаивала, чтобы все члены ЕАЭС ввели квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны. Казахстан выступил против, поскольку заинтересован в развитии поставок за рубеж, сообщает Коммерсант .

Этой весной на фоне активизации закупок пшеницы в Сибири со стороны Казахстана Россия запретила вывоз зерновых в страны ЕАЭС до 30 июня. Это вызвало недовольство Казахстана, заподозрившего Россию в дискриминации. В ответ страна также ввела квоты на экспорт пшеницы и муки.

По словам источников Коммерсанта, на совещании ЕЭК российская сторона указала на недостаточность принятых мер, так как в Казахстане нет квот на экспорт ячменя и кукурузы и отсутствуют вывозные пошлины. В итоге сложилась существенная разница между внутренними ценами двух стран.

Члены ЕАЭС планировали внедрить единый подход для ограничений экспорта пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника и ряда других товаров еще в августе 2021 года. Но идея так и не была реализована.

Сегодня полный запрет на вывоз пшеницы ввела Беларусь. Армения и Кыргызстан готовят решения о пошлинах и квотах, говорит источник Коммерсанта. Казахстан же выступает против пошлин, так как они могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международные обязательства. В профильных министерствах Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении не ответили на запрос Коммерсанта.

Источник издания уверен, что вероятный отказ Казахстана вводить квоты и пошлины спровоцирует Минсельхоз продлить временный запрет на экспорт зерновых в ЕАЭС. Между тем для Казахстана важно получать российское зерно с июля: страна выращивает яровую пшеницу, сбор которой активно начинается только в августе.