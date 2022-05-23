Мировая экономика проходит через тяжелейшие испытания со времен Второй мировой войны − МВФ

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) полагает , что мировая экономика проходит через тяжелейшие испытания со времен Второй мировой войны. В их числе война России в Украине и пандемия коронавируса, которые привели к всплеску инфляции и подстегнули вверх стоимость продовольствия и энергоносителей.

Экономическая политика последних трех десятилетий, полагают в МВФ, повысили производительность и уровень жизни, утроив размер мировой экономики и выведя 1,3 млрд человек из крайней нищеты. Но успехи мировой интеграции принесли излишнее спокойствие, которое позволило разрастись неравенству в доходах, богатстве и возможностях во многих странах и между странами.

Теперь на это наслаивается геополитическая фрагментация. Это усиливает напряженность в вопросах торговли, технологических стандартов и безопасности, которая и без того обострялась в предыдущие годы. Только неопределенность в отношении мировой торговой политики привела к снижению глобального ВВП в 2019 году на 1%. С началом войны в Украине к этому добавились ограничения в торговле продовольствием, энергоносителями и другими ключевыми товарами, наложенные почти 30-ю странами.

Издержки дальнейшей дезинтеграции будут огромными для всех стран. Пострадают люди с любым уровнем дохода − от высокооплачиваемых профессионалов и промышленных рабочих со средним уровнем дохода, занятые в экспортных отраслях, до низкооплачиваемых рабочих, выживание которых зависит от импорта продовольствия. Это многократно увеличит мировую миграцию.

Из-за разрывающихся цепочек поставок развивающиеся страны будут испытывать трудности в продаже товаров преуспевающим странам, а также приобретении технологий и улучшения собственного благосостояния. Осложнено будет и положение богатых стран, которые рискуют потерять высокую производительность. По оценкам МВФ, одна только технологическая фрагментация может привести к потере 5% ВВП для многих стран.

Для улучшения ситуации в мировой экономике в МВФ считают необходимым ослабить торговые ограничения; решить проблемы погашения государственных долгов, в том числе через их реструктуризацию; модернизировать систему трансграничных платежей; а также побороть климатический кризис.