Министр образования указал на проблемы подхода предпринимателей к организации системы школьного питания в регионах

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов указал на проблемы подхода предпринимателей к организации системы школьного питания в регионах. Анализ министерства показывает, что предприниматели блокируют системы безналичной оплаты, завышают цены на буфетную продукцию и не обеспечивают должное качество питания, рассказал министр в своем Telegram-канале.

Аймагамбетов пояснил, что в части школ, колледжей и детских садов у Минобра нет реализационных функций. Их финансирование, организация и реализация работы, назначение и увольнение руководителей – все это законом закреплено за акиматами. Поэтому ведомство сосредоточено на надзорной и регуляторной работе.

Он указал на четыре проблемы в системе школьного питания, которые взяты министерством на контроль и решаются на уровне нормативных правовых актов. Первая из них − отключение систем безналичной оплаты, а вторая − серьезное завышение стоимости буфетной продукции.

Третья проблема касается заинтересованности школ в передаче столовых предпринимателям через ГЧП. «Порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю», − пояснил Аймагамбетов. Министерство, по его словам, настаивает на проведении конкурсов в противовес приоритету частной финансовой инициативы без конкурса. Кроме того, сумма вложений должна быть адекватной, а не символической − предприниматели должны вкладываться в хорошее оборудование и мебель, чтобы обеспечить высокое качество предоставляемых услуг. Также школы должны устанавливать разумные сроки работы: заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн. тенге кажется Минобру неоправданной практикой.

Четвертая проблема − продажа в школьных столовых продукции, запрещенной приказом Минздрава − фастфуда, газированных напитков, чипсов и т.д. «Сотрудники нашего министерства выехали в несколько регионов и выявили такие факты в ряде школ. В особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС», − настаивает Аймагамбетов.