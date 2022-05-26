За год услуги кафе и ресторанов в Казахстане подорожали на 14%. В марте 2022 года рост цен на них составил 4%, а в апреле − 3,5%, сообщает Finprom.kz.

За год наибольший рост цен ощутили жители столицы (сразу на 36,7%), а также Туркестанской (на 29%) и Акмолинской (на 22,3%) областей. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы — на 3,8% за год. За год стоимость фастфуда увеличилась на 11,4%, обед в ресторане — на 12,6%, обед в столовой — на 15,7%.

В региональном разрезе в апреле цены значительнее всего выросли в Мангистауской области — на 12,1%. В тройке антилидеров также оказались столица и Жамбылская область. Из 17 регионов страны только в Алматы, а также в Алматинской и Павлодарской областях цены не претерпели изменений. В среднем по Казахстану обед в ресторане за прошлый месяц подорожал на 0,2% за месяц, фастфуд — на 0,9%, обед в столовой — на 5,7%.

В четвёртом квартале 2021 года каждый казахстанец потратил на питание вне дома в среднем 2700 тенге — на 36% больше, чем годом ранее. За аналогичный период 2020 года расходы на питание вне дома составили 2000 на каждого казахстанца, минус 31,9% за год. В последние три месяца прошлого года расходы на питание вне дома все еще находились ниже показателей «докоронавирусного» периода 2013–2019 годов. Городами с наибольшими расходами в ресторанах и кафе в IV квартале 2021 года стали Алматы (5800 тенге, плюс 40% за год) и столица (4200 тенге, мину 15,8% за год).

В марте 2022 года в стране действовало 7200 предприятий в сфере услуг по предоставлению питания и проживания — на 10,8% больше, чем годом ранее. Большинство компаний — активные: 3300 (их число выросло на 6,9% за год). Количество временно неактивных предприятий, впрочем, также выросло — на 11,1% до 2300 компаний. Число новых, ещё неактивных предприятий при этом увеличилось сразу на 18,8% до 1700 компаний.