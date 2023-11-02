Минпросвещения считает достаточной сумму в 480 тенге на питание ребенка в школе

На питание детей в школах из бюджета выделяют ежедневно от 480 до 850 тенге. Этих денег достаточно, чтобы предоставить горячее питание детям, считает министр просвещения Гани Бейсембаев.

«До этого на одного ученика на питание выделялось не более 200 тенге (в день – В.). В этом году самая максимальная сумма (которая выделяется их бюджета – В.) в городе Алматы – 850 тенге, в Акмолинской области – более 700 тенге, самая низкая сумма, выделяемая на одноразовое горячее питание - в Карагандинской области – 480 тенге. В других регионах в среднем составляет 579 тенге. По расчетам экспертов, этой суммы достаточно, чтобы обеспечить горячее питание ребенка один раз в день», - заявил Бейсембаев в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

При этом, добавил министр, независимо от того, частная школа или государственная, питание детей должно быть организовано качественно и соответствовать требованиям, которые предъявляются законом. По его словам, в министерстве просвещения провели исследования и выяснили, что многие предприниматели не всегда придерживаются этих требований.

«Мы призываем предпринимателей смотреть на это (на предоставление горячего питания в школах – В.) не только как на бизнес, но и понимать, что они оказывают услугу детям. И просим качественно ее оказывать», - заключил глава Минпросвещения.