В Астане расторгнут договоры с поставщиками питания в 4-х школах, а с нового года каждому поставщику будут предъявлены требования по переходу на безналичный расчет и установке камеры в помещении, где готовят еду, сообщается на сайте столичного акимата.

В прошлом году в столичных организациях образования были созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли представители школ, родители и медицинские работники. Данная инициатива была вызвана необходимостью усиления контроля за качеством питания в каждом образовательном учреждении. По итогам первого полугодия комиссия выявила ряд нарушений, было наказано руководство 14 учреждений, в том числе в 8 школах применены меры дисциплинарного взыскания от выговора до увольнения, расторгнуты договоры с поставщиками питания в двух школах. В новом 2018/19 учебном году эта работа продолжена уже межведомственной экспертной группой при управлении образования, в состав которой вошли представители родительского совета, департамента госдоходов, общественного совета и маслихата города, также были приглашены представители департамента госагентства по делам госслужбы и противодействию коррупции.

«За первые два месяца учебного года расторгнут договор с поставщиком школы-лицея №85. На сегодняшний день по итогам проверок межведомственной экспертной группы в связи с выявленными нарушениями принято решение о расторжении договора с поставщиком питания в школах № 5, 14, 57, 69», - сообщили в акимате.

Кроме этого, в ноябре запущен пилотный проект по переходу школьных столовых на безналичный расчет. Результаты пилотного проекта ожидается получить уже к середине декабря.

«В рамках новых правил предоставления питания с нового года к каждому поставщику питания будут поставлены требования по переходу на безналичный расчет и установке камеры в помещении, где идет приготовление еды», - уточнили в ведомстве.

Как отмечается, столичное управление образования совместно с родительской общественностью совершенствуют систему предоставления школьного питания, для учащихся разрабатывается новый вариант меню.

Глава государства Нурсултан Назарбаев на совещании по вопросам дальнейшей модернизации системы образования 21 октября поручил акиматам создать комфортные и безопасные условия для школьников, отметив, что нужно обеспечить качество питания в школьных столовых и подвоз детей.