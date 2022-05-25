Маслихат Актобе утвердил новый порядок и места проведения мирных собраний

Маслихат Актобе утвердил новый порядок и места для проведения мирных собраний. Их заполняемость не будет превышать 500 человек, сообщает КазТАГ .

Согласно проекту решения маслихата, такими местами станут:

− район Астана, проспект Победы 31, площадь перед зданием городского дома культуры;

− район Алматы, жилой массив Каргалы, улица 60 лет октября, 70Б, площадь перед зданием акимата района Алматы города Актобе;

− район Астана, парк «Авиатор», микрорайон Авиагородок 1м;

Документ также предполагает организацию маршрут следования для проведения шествий: по проспекту Победы: от проспекта Мира до улицы Каратаева. Потоком людей в нем не должен превышать 300 человек.

В нем также сказано, что допускается проведение мирных собраний в случае отсутствия информации о проведении в специализированных местах других запланированных официальных, культурных, зрелищных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных и иных мероприятий, осуществлении строительно-монтажных работ. Не допускается установление юрт, палаток, иных сооружений в этих местах без согласия местного исполнительного органа.