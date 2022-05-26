Токаев предложил президенту Кыргызстана создать перечень совместных инвестпроектов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову создать перечень совместных инвестиционных проектов. Часть из них будет сфокусирована на строительстве гридроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в том числе Камбаратинской ГЭС-1, сообщает пресс-служба Акорды.

Стороны также подписали меморандумы о сотрудничестве акимата Алматинской области и аппаратом представителя президента Кыргызстана в Иссык-Кульской области, акиматом Туркестанской области с аппаратом представителя президента Кыргызстана в Ошской области, акиматом Жамбылской области с аппаратом представителя президента Кыргызстана в Таласской области.

Министерство торговли и интеграции республики Казахстана также подписало меморандум с министерством экономики коммерции Кыргызстана и ТОО «JOINT TECHNOLOGIES» об инвестициях в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек». Министерство сельского хозяйства Казахстана также подписало меморандум о взаимопонимании с профильным министерством Кыргызстана.

Кроме того, между правительствами Казахстана и Кыргызстана были заключены соглашение по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях, а также о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасения.

Вместе с тем были внесены изменения в межправительственные соглашения двух стран о сотрудничестве в области образования и об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам.

Министерства иностранных дел двух государств также разработали план мероприятий по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в 2021 году составил $970,8 млн., увеличившись по сравнению с 2020 годом на 14%. Экспорт Казахстана вырос на 7,6% (до $625 млн.), а импорт на 29,2% (до $345,6 млн.). В I квартале 2022 года его объем увеличился на 2,9% до $206,3 млн. относительно аналогичного периода 2020 года.

Количество действующих юридических лиц, филиалов и представительств с кыргызским участием в Казахстане составляет 807 предприятий, с совместной формой собственности – 233 предприятия, в Кыргызстане – 373.

С 2005 года объем прямых инвестиций из Казахстана в Кыргызстан составил $1,35 млрд., из Кыргызстана в Казахстан – $97,1 млн.

«В целом, у нас имеется потенциал для дальнейшего расширения экономической интеграции. Мы договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд. <...> Мы договорились максимально использовать имеющиеся возможности. Особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу. Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. <...> Основная задача – снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе», – заявил во Токаев во время брифинга по итогам переговоров.

Президент Казахстана также сообщил , что с участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн. Токаев остановился еще на одном приоритетном направлении – координации отношений в водно-энергетической сфере: «Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща».