Казахстан также выделит 50 образовательных грантов гражданам Кыргызстана, 20 из которых получат этнические казахи
Токаев посетил открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Бишкеке
фото пресс-службы Акорды

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан завершился участием в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Бишкеке. Он посетил ее вместе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Акорды.

Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев показал главам государств учебные аудитории, рассказал об образовательной и научной деятельности учебного заведения, в том числе о планах по выделению грантов для кыргызских студентов.

В ходе посещения президенты побеседовали с профессорско-преподавательским составом вуза и выпускниками КазНУ из Кыргызстана.

Казахстан также собирается выделить 20 образовательных грантов этническим казахам, которые являются гражданами Кыргызстана, а также 30 грантов всем гражданам Кыргызстана. Эта инициатива − часть межправительственного соглашения двух стран о сотрудничестве в сфере образования, которое было подписано Токаевым сегодня во время визита, сообщил в своем Telegram-канале министр образования Казахстана Асхат Аймагамбетов.

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