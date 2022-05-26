Токаев посетил открытие филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Бишкеке

Казахстан также выделит 50 образовательных грантов гражданам Кыргызстана, 20 из которых получат этнические казахи
Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан завершился участием в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Бишкеке. Он посетил ее вместе с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба Акорды.
Еще по теме:
- British Council отметил достижения выпускников британских вузов в Казахстане
- Элла Россман, Антиуниверситет: «Мы создаем пространство, где можно экспериментировать со знанием»
- Министр образования указал на проблемы подхода предпринимателей к организации системы школьного питания в регионах
- Научно-популярный журнал OYLA объявил о закрытии издания в Казахстане
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые