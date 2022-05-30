Повышение штрафов для операторов связи не должно сказаться на повышении тарифов – Минцифровизации

Повышение штрафов не должно сказаться на повышении тарифов, как заявляют операторы связи. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в ответе на запрос МИА «Казинформ» .

В министерстве напомнили, что глава государства поручал проработать вопрос по внедрению ответственности за значительное расхождение реальных параметров от заявленных. Кроме этого, что с целью усиления административной ответственности, с учетом поступающих жалоб потребителей разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях в части увеличения суммы штрафа в отношении субъектов крупного предпринимательства со 100 до 1000 МРП, а в случаях совершения правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания – 1500 МРП.

«Стоит отметить, что в 2021 году министерством было наложено штрафов на операторов связи за низкое качество на 132 млн тенге, при том, что в прошлом году их совокупный доход составил 884 млрд тенге, т.е. штрафы составили лишь 0,01%. На основании вышеизложенного заявление операторов о том, что повышение штрафов должно сказаться на повышении тарифов не имеет под собой никаких оснований», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в компании Beeline заявили, что если оператор не соответствует требованиям по минимальной скорости интернета, то регулятор выписывает штраф. А рассматриваемый сейчас в парламенте законопроект, направленный на увеличение штрафов для операторов связи до 1500 МРП, если он будет принят, «серьезно увеличит нагрузку на оператора и приведет к снижению инвестиций в сеть, а значит, повлечет за собой ухудшение скорости и новые штрафы».

«Такая цепочка тоже может привести к пересмотру тарифов для сохранения качества мобильного интернета для конечного пользователя», - отметили в компании.