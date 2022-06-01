По итогам мая годовая инфляция в Казахстане достигла 14%. Цены на продовольственные товары по сравнению с маем прошлого года выросли на 19%, на непродовольственные товары − на 11,9%, на платные услуги − на 9,1%, сообщает Бюро национальной статистики.

Большинство товаров на продовольственном рынке в среднем подорожали на 15-30%. Значительное повышение цен отмечено на сахарный-песок – 60,5%, свежие овощи – 31,5%, муку – 29,9%, мясо птицы − 28,5%. Снижение цен наблюдалось на яйца – 8,1%.

Среди непродовольственных товаров наблюдался рост цен на бытовые приборы − на 20,2%, товары личного пользования – на 19,5%, моющие и чистящие средства – на 17,5%, строительные материалы – на 17,2%, автомобили – на 16,3%, мебель и предметы домашнего обихода – на 13,3%, текстильные изделия – на 9,4%, фармацевтическую продукцию – на 8,7%.

В структуре платных услуг сильнее всего выросла стоимость услуг общественного питания − на 14,5%, санаториев – на 14,3%, здравоохранения – на 12,8%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 11,6%, гостиниц – на 6%. Услуги пассажирского транспорта подорожали на 4,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на электроэнергию повысились на 8,7%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 3,2%, вывоз мусора – на 2%, водоотведение – на 0,6%, а на центральное отопление – снизились на 2,3%, горячую воду – на 1,1%.