В Алматы убирают скульптуры, стоящие перед Музеем искусств им. Кастеева

Новое руководство алматинского Музея искусств им. Кастеева распорядилось убрать расположенный перед зданием парк скульптуры. Сегодня была демонтирована работа Молдакула Нарымбетова. Собеседник Власти, знакомый с ситуацией, сообщил, что это делается для безопасности детей, которые приходят в рекреационную зону музея и воспринимают скульптуры как элементы спортивной площадки.

Парк скульптуры появился возле здания музея им. Кастеева в 2014 году, когда прежнее руководство музея поставило цель облагородить прилегающую территорию. Он выступал альтернативой малым архитектурным формам, появление которых скептически воспринималось сотрудниками музея. Они возражали из-за отсутствующей художественной ценности и низкого качества исполнения таких форм, а также запуска тендеров на их разработку в силу возможных коррупционных злоупотреблений.

Решение убрать парк скульптуры возле музея им. Кастеева было принято с приходом нового директора Гулаим Жумабековой в апреле этого года. Ее назначение было связано с изменением кадровой политики в государственной сфере культуры после того, как министром культуры и спорта стал Даурен Абаев.

Нынешний директор музея им. Кастеева с 2013 года занимала должность руководителя отдела прикладного искусства. По словам собеседника Власти, Гулаим Жумабекова поручила своим сотрудникам позвонить художникам и добиться демонтажа скульптур, хотя они никому не мешают, а только оживляют территорию: «Новый директор объясняет необходимость этого тем, что на них залазят дети и могут сорваться, тогда музей будет вынужден отвечать за это. Хотя музей не должен отвечать за это, потому что вопрос нужно задавать родителям − почему они разрешают детям использовать арт-объекты как турники. Более того, это не может считаться причиной для сноса, поскольку скульптуры можно огородить различными стойками».

Демонтированную сегодня скульптуру Молдакула Нарымбетова передал в парк скульптуры музея Евразийский Культурный Альянс. К нынешнему моменту она находилась во временном пользовании музея более 8 лет и не вызывала нареканий со стороны руководства. «Скульптура стояла рядом с другими работами художников, с которыми дружил Нарымбетов, например, с «Храмом и Тюрьмой» Сакена Нарынова. Получился такой островок искусства в городе, где зритель взаимодействует с объектами культуры легко и случайно, причем с лучшими образцами современного скульптурного творчества Казахстана. Мы пока не до конца понимаем ситуацию, но нам позвонили и попросили убрать работу Нарымбетова, потому что его наследие представляет наша организация. Пока принято решение реставрировать скульптуру, она в любом случае в этом нуждалась. Но мы надеемся вернуть ее обратно», — рассказал Игорь Слудский, директор Евразийского Культурного Альянса.

В пресс-службе музея отказались подробно объяснять с чем связано решение демонтировать скульптуры рядом со зданием музея, отметив лишь что его приняло руководство.