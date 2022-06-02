Это решение объясняется заботой о безопасности детей, которые приходят в рекреационную зону музея
В Алматы убирают скульптуры, стоящие перед Музеем искусств им. Кастеева
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Новое руководство алматинского Музея искусств им. Кастеева распорядилось убрать расположенный перед зданием парк скульптуры. Сегодня была демонтирована работа Молдакула Нарымбетова. Собеседник Власти, знакомый с ситуацией, сообщил, что это делается для безопасности детей, которые приходят в рекреационную зону музея и воспринимают скульптуры как элементы спортивной площадки.

Парк скульптуры появился возле здания музея им. Кастеева в 2014 году, когда прежнее руководство музея поставило цель облагородить прилегающую территорию. Он выступал альтернативой малым архитектурным формам, появление которых скептически воспринималось сотрудниками музея. Они возражали из-за отсутствующей художественной ценности и низкого качества исполнения таких форм, а также запуска тендеров на их разработку в силу возможных коррупционных злоупотреблений.

Решение убрать парк скульптуры возле музея им. Кастеева было принято с приходом нового директора Гулаим Жумабековой в апреле этого года. Ее назначение было связано с изменением кадровой политики в государственной сфере культуры после того, как министром культуры и спорта стал Даурен Абаев.

Нынешний директор музея им. Кастеева с 2013 года занимала должность руководителя отдела прикладного искусства. По словам собеседника Власти, Гулаим Жумабекова поручила своим сотрудникам позвонить художникам и добиться демонтажа скульптур, хотя они никому не мешают, а только оживляют территорию: «Новый директор объясняет необходимость этого тем, что на них залазят дети и могут сорваться, тогда музей будет вынужден отвечать за это. Хотя музей не должен отвечать за это, потому что вопрос нужно задавать родителям − почему они разрешают детям использовать арт-объекты как турники. Более того, это не может считаться причиной для сноса, поскольку скульптуры можно огородить различными стойками».

Демонтированную сегодня скульптуру Молдакула Нарымбетова передал в парк скульптуры музея Евразийский Культурный Альянс. К нынешнему моменту она находилась во временном пользовании музея более 8 лет и не вызывала нареканий со стороны руководства. «Скульптура стояла рядом с другими работами художников, с которыми дружил Нарымбетов, например, с «Храмом и Тюрьмой» Сакена Нарынова. Получился такой островок искусства в городе, где зритель взаимодействует с объектами культуры легко и случайно, причем с лучшими образцами современного скульптурного творчества Казахстана. Мы пока не до конца понимаем ситуацию, но нам позвонили и попросили убрать работу Нарымбетова, потому что его наследие представляет наша организация. Пока принято решение реставрировать скульптуру, она в любом случае в этом нуждалась. Но мы надеемся вернуть ее обратно», — рассказал Игорь Слудский, директор Евразийского Культурного Альянса.

В пресс-службе музея отказались подробно объяснять с чем связано решение демонтировать скульптуры рядом со зданием музея, отметив лишь что его приняло руководство.

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