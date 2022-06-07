Параспортсмены из Павлодарской области не смогут участвовать в столичных соревнованиях из-за отсутствия транспорта

Дети из Павлодарской области не смогут участвовать в столичных параспортивных соревнованиях из-за отсутствия средств на оплату транспортных услуг. Местные власти утверждают, что деньги на поездку в местном бюджете не предусмотрены, сообщает издание Ирбис TV .

По словам жителей Павлодарской области, в республиканском бюджете заложены деньги на тренировки, но инвентарь, транспорт и проживание родственники и опекуны оплачивают самостоятельно. Например, мячи для бочче были куплены спонсорами за 200 тыс. тенге.

«[Дети] ждут [соревнований] с большой надеждой. Мы, мамы, надеемся, что руководители и неравнодушные павлодарцы отзовутся на нашу просьбу, помогут нам найти спонсоров, чтобы дети достойно представили регион. Я как мама уверена, что мы приедем с медалями и призовыми местами», — отмечает Асель Нуржанова, мать воспитанника секции бочче и адаптивного плавания.

О своем желании участвовать в соревнованиях в столице рассказал Николай Золотых, один из воспитанников секции бочче и адаптированного плавания. Три раза в неделю он с друзьями активно занимается плаванием, футболом, бочче и хореографией. «Очень люблю заниматься спортом, люблю бочче и плавание. Мечтаю поехать в столицу и выиграть, места хочу занять, порадовать папу и маму, всех друзей», — говорит Золотых.

Координатор социального проекта Галина Алексеенко, а также родители спортсменов просят горожан, предпринимателей и крупные компании помочь детям принять участие в паралимпийских играх и представить на них своей регион.

Паралимпийские игры пройдут в столице с 17 по 19 июня. Павлодарскую область готовятся представить 43 ребенка.