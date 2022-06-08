В Казахстане официально появились три новые области

Сегодня, 8 июня, вступил в силу указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева об образовании трех новых областей: Абайской, Жетысуйской и Улытауской.

О создании новых областей Токаев заявил 16 марта в ходе послания народу Казахстана. Он отмечал, что создание Улытауской области – это «важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовной», а регион имеет высокий потенциал. Про создание Абайской области президент говорил, что это восстановление исторической справедливости, поскольку жители Восточного Казахстана давно поднимали этот вопрос. Что касается создания Жетысуйской области, то глава государства отмечал, что это продиктовано проблемами агломерации города Алматы: жители области сконцентрированы в основном вокруг этого города, и невозможно решать многие вопросы, находясь в Талдыкоргане, плюс населению приходится ездить очень далеко в областной центр.

Уже 25 марта была создана правительственная комиссия для формирования новых регионов. Был проведен ряд публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, заседание республиканской ономастической комиссии, в сельских населенных округах были организованы сходы жителей с местными представительными органами.

4 мая глава государства подписал указ об образовании новых областей.

Абайская область с административным центром в городе Семей образована путем выделения из состава Восточно-Казахстанской области района Ақсуат, Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Жарминского, Урджарского, Кокпектинского районов, городов Семей и Курчатов.

Жетысуйская область с административным центром в городе Талдыкорган образована путем выделения из состава Алматинской области Аксуского, Алакольского, Ескельдинского, Каратальского, Кербулакского, Коксуского, Панфиловского, Сарканского районов, городов Талдыкорган и Текели.

Улытауская область с административным центром в городе Жезказган – путем выделения из состава Карагандинской области Жанааркинского, Улытауского районов, городов Жезказган, Каражал и Сатпаев.

Административный центр Алматинской области перенесен из города Талдыкорган в город Конаев (бывший Капшагай).

Читайте материал по этой теме:

25 лет ожидания. Как Семей встречает возвращение городу статуса областного центра