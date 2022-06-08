Эту должность покинул Ерлик Кененбаев, занимавший ее с 2016 года
Жандос Умиралиев назначен заместителем генерального прокурора
Фото Жанары Каримовой

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Жандоса Умиралиева заместителем генерального прокурора Казахстана, освободив с этой должности Ерлика Кененбаева, сообщает Акорда.

«Распоряжением главы государства Кененбаев Ерлик Абдракымович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан. Распоряжением главы государства Жандос Умиралиев назначен заместителем Генерального Прокурора Республики Казахстан», − говорится в тексте двух документов.

До нынешнего назначения Умиралиев с 2018 года занимал должность прокурора Западно-Казахстанской области. В разные годы был старшим помощником генерального прокурора по особым поручениям, заместителем прокурора Алматы, руководителем департамента кадрового развития Генпрокуратуры.

Кененбаев занимал должность заместителя генерального прокурора с 2016 года.

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