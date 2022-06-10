Обрушился свод печи во время ремонта
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В результате очередного ЧП на «АрселорМиттал Темиртау» погибли четверо рабочих
Фото Бориса Копылова

В одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области в результате обрушения свода печи во время ремонта погибли четверо работников, еще один доставлен в больницу, передает «Казинформ».

«Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на “АрселорМиттал Темиртау”. Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице», - написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек.

На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината.

По информации областного управления здравоохранения, у 28-летнего пострадавшего «на лобной части головы глубокая рана», он находится по красной линии в палате интенсивной терапии.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших работников АМТ и сообщил, что поручил правительству и акиму Карагандинской области принять оперативные меры для выяснения причин и обстоятельств трагедии и оказать помощь семьям погибших и пострадавших.

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