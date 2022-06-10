В результате очередного ЧП на «АрселорМиттал Темиртау» погибли четверо рабочих

Обрушился свод печи во время ремонта
В одном из цехов АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области в результате обрушения свода печи во время ремонта погибли четверо работников, еще один доставлен в больницу, передает «Казинформ».
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