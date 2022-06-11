В Казахстане появились министерство просвещения и министерство высшего образования и науки

Министерство образования и науки Казахстана реорганизовано в министерство просвещения и министерство высшего образования и науки, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном пресс-службой Акорды.

«Реорганизовать министерство образования и науки Республики Казахстан путем разделения его на министерство просвещения и министерство науки и высшего образования», − говорится в тексте указа.

Министерству просвещения были переданы функции и полномочия Минобра в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования, охраны прав детей, обеспечения качества в сфере дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, цифровизации дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

Министерство науки и высшего образования в свою очередь были переданы функции и полномочия в области высшего и послевузовского образования, языковой политики, науки, обеспечения качества в сфере высшего и послевузовского образования и науки, цифровизации высшего и послевузовского образования.

Правительство по согласованию с администрацией президента должно обеспечить перераспределение штатной численности реорганизуемого государственного органа и принять меры по реализации указа президента.