Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Казахстана, а бывший министр образования и науки Асхат Аймагамбетов − министром просвещения, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Нурбека Саясата Министром науки и высшего образования Республики Казахстан. Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича Министром просвещения Республики Казахстан, освободив от должности Министра образования и науки Республики Казахстан», − говорится в указах президента.

41-летний Нурбек − выпускник Колледж Маршаллтаун (США), Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Университета La Sapienza (Италия). Имеет дипломы политолога, юриста, магистра геополитики и международной безопасности.

В разные годы возглавлял Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при президенте Казахстана, был президентом АО «Центр международных программ», директором Института общественной политики партии «Нур Отан» (Amanat), управляющим директором МФЦА, консультантом National Geographic Kazakhstan, руководителем образовательных проектов BTSDigital и генеральным директором BTS Education. C 25 февраля занимал пост депутата мажилиса от партии Amanat, сменив на нем Даригу Назарбаеву.

39-летний Аймагамбетов − выпускник КарГУ им. Е. Букетова по специальности историк, учитель истории. В 2006 году онончил Карагандинский институт актуального образования «Болашак» по специальности юриспруденция.

В разные годы занимал должности заместителя акима Нуринского района Карагандинской области по социальным вопросам, руководителя управления образования Карагандинской области, был вице-министром образования и науки, а также заместителем акима Карагандинской области. С июня 2019 года возглавлял министерство образования и науки.