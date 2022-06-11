До этого он возглавлял столичное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений
Нурлан Уранхаев стал акимом Абайской области
фото esaulet.kz

Нурлан Уранхаев стал акимом Абайской области. До этого он возглавлял столичное управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, сообщает пресс-служба Акорды.

«Назначить Уранхаева Нурлана Тельмановича акимом области Абай», − говорится в указе президента.

57-летний Уранхаев − выпускинк Казахского политехнического института им. В.И. Ленина по специальности инженер-механик, Казахского финансово-экономического института по специальности экономист-менеджер и Восточно-Казахстанского государственного технического университета по специальность инженер-строитель.

В разные годы занимал посты госинспектора администрации президента, заместителя акима Кызылординской области, заместителя председателя Агентства по защите прав потребителей, генерального директора АО «КазНИИСА», руководителя Управления архитектуры и градостроительства города Алматы.

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