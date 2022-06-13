Ранее он был освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения
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Марат Шоранов возглавил КазНМУ имени Асфендиярова
Фото с сайта КазНМУ

Бывший первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов возглавил КазНМУ имени Асфендиярова, сообщается на сайте вуза.

«Приказом министра здравоохранения Казахстана назначен новый председатель правления – Ректор НАО “Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова”. КазНМУ возглавил Шоранов Марат Едигеевич. Приказ опубликован 13 июня 2022 года», - говорится в сообщении.

Марат Шоранов – выпускник Казахского государственного медицинского университета, который он возглавил, став 15-м ректором. 10 июня он был освобожден от должности первого вице-министра здравоохранения Казахстана, которую занимал с июня 2020 года. До этого возглавлял столичное управление общественного здравоохранения.

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