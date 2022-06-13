В «КазАвтоЖоле» заявили о нехватке щебня для ремонта двух республиканских трасс в ЗКО

К осени 2023 года должны завершить капитальный ремонт трасс Казталовка – Жанибек – граница РФ и Онеге – Бейсен – Сайхин в Западно-Казахстанской области. Однако в «КазАвтоЖоле» говорят о нехватке материалов для строительства, в частности щебня, сообщает « Уральская неделя ».

Директор областного филиала нацкомпании «КазАвтоЖол» Казбек Мамбетов утверждает, что есть проблема с доставкой и перевозкой строительных материалов, в частности, щебня, который дорожные компании закупают в Актюбинской области.

«Протяженность трассы Казталовка — Жанибек — граница России 165 километров, 20 из которых уже завершены. Сейчас ремонтные работы идут на 142 километрах, в соответствии с графиком производственных работ. Но есть проблемы с доставкой и перевозкой строительных материалов, им мы оперативно решаем их вместе с АО “НК “Казакстан темир жолы”», - сказал Мамбетов.

Сейчас на всех пяти участках работают местные компании, привлечено порядка 700 рабочих. В этом году, по словам Мамбетова, из 142 километров планируется отремонтировать и открыть для движения порядка 60 километров, а уже в следующем году завершить ремонт и полностью запустить движение.

Аналогичная проблема с нехваткой щебня существует и по второму проекту Онеге – Бейсен – Сайхин. При этом в этом году планируется из 103 км открыть порядка 60 км.

В апреле этого года премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что те проекты по ремонту дорог в области, которые начинали еще три года назад, не завершили из-за нехватки финансирования. В мае министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев констатировал дефицит дорожного битума в Казахстане, который в 2022 году составляет около 200 тыс. тонн, поэтому предложил снять ограничения по ввозу материала из Российской Федерации. По его данным, общая потребность битума в этом году составляет 1,1 млн тонн, из которых 600 тыс. тонн необходимо на республиканскую сеть, 500 тыс. тонн – на местную сеть автодорог. Мощность же отечественных заводов составляет только 1 млн тонн в год.