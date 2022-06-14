Суд приговорил ряд бывших чиновников к 2-8 годам лишения свободы за махинации с землями близ аэропорта Алматы

Талгарский районный суд приговорил ряд бывших чиновников к лишению свободы на срок от 2 до 8 лет по делу о незаконном отчуждении и последующей продаже земель, прилегающих к аэропорту Алматы. Их обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, превышении власти и мошенничестве, говорится в постановлении суда.

Подсудимыми в этом деле являлись: бывший начальник отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, главный архитектор района Марат Рыспеков, бывший начальник отдела земельных отношений Талгарского района Максат Тыныбай, бывший исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений Талгарского района Мадияр Кадиржан, бывший аким Панфиловского сельского округа Таганского Нургали Аппазов, бывший заместитель акима Панфиловского сельского округа Курманхан Галеева.

«В период времени с 2017 года по 2019 годы, в целях материального обогащения за счет продажи земельных участков из государственного фонда относящихся к категории сельскохозяйственного назначения, [подсудимые] незаконно произвели отчуждение свободных земель находящихся в собственности государства, расположенных за пределами границ села Кызылту», − говорится в постановлении суда.

Ответчики вину не признали и просили оправдать за отсутствием состава преступления. Суд тем не менее утверждает, что их вина доказана «заключениями экспертов, показаниями соучастников, свидетелей, результатами негласных следственных действий и другими объективными доказательствами».

Аппзазову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Рыспекову приговорен к 6 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Галеевой осуждена на 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Тыныбай получил наказание в виде 2 лет ограничения свободы, но к нему было частично присоединено наказание в виде 6 лет лишения свободы, назначенное приговором Медеуского районного суда №2 города Алматы от 18 марта 2022 года. Окончательный срок лишения свободы, к которому был приговорен Тыныбай − 6 лет 3 месяца, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кадиржану назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, однако чиновник был освобожден от него на основании закона об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Казахстана.

Подсудимые были лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Расследование незаконного отчуждения и последующей продажи земель близ аэропорта Алматы было начато после того, как 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алматы в столицу, не смог набрать высоту и врезался в двухэтажное здание, расположенное рядом со взлетно-посадочной полосой. На месте погибли 8 человек, еще четверо скончались позднее - в аэропорту и в больнице. Более 50 человек пострадали.

В 2020 году антикоррупционная служба по Алматинской области параллельно с расследованием уголовного дела открыла второе уголовное дело в отношении чиновников акимата Талгарского района в связи с незаконным предоставлением земельных участков и незаконным изменением целевого назначения земельных участков.

В прошлом году суд в Алматинской области вынес приговор пятерым бывшим чиновникам и риелтору по обвинению в незаконной выдаче земель возле аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air. Три человека были приговорены к ограничению свободы сроком на три года, остальных приговорили к тюремным срокам от двух с половиной до четырех лет.