Участники переговоров по Сирии снова приедут в Казахстан

По итогам 18-й международной встречи по Сирии в Астанинском формате, которая состоялась 15-16 июня, стороны решили продолжить диалог на следующей встрече, которая пройдет в столице Казахстана во второй половине этого года. Об этом говорится в совместном заявлении представителей Ирана, России и Турции как стран-гарантов Астанинского формата.

«Договорились провести 19-ю международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане во второй половине 2022 года. Подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в Астанинском формате. Вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 г. договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия», - говорится в совместном заявлении.

Страны-гаранты также вновь подтвердили «приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности» Сирии, выразили готовность продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом и противостояния сепаратистским планам, «направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран», в том числе в целях окончательной ликвидации ИГИЛ, «Джабхат Ан-Нусры» и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с «Аль-Каидой» или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которые признал таковыми Совет Безопасности ООН. При этом они обеспокоены присутствием и террористической активностью группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» и других аффилированных с ней террористических организаций, которые угрожают мирным жителям внутри Идлибской зоны деэскалации и за ее пределами.

Что касается ситуации в Идлибской зоне деэскалации, то страны-гаранты договорились «прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию».

Вместе с тем они осудили продолжающиеся военные нападения Израиля в Сирии, которые нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе и призвали их прекратить, подчеркнув, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан.

Также страны-гаранты серьезно обеспокоены гуманитарной ситуацией в Сирии, отметив необходимость увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий. А в целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через проекты раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Также они призвали оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам.

13 июня произошел обмен «насильственно удерживаемыми лицами между сторонами сирийского вооруженного конфликта», что страны-гаранты приветствовали и считают, что это продемонстрировало «настрой сирийских сторон укреплять взаимное доверие при содействии стран-гарантов Астанинского формата».

«Проведенная операция продемонстрировала решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках рабочей группы, которая является уникальным механизмом, доказавшим свою востребованность и эффективность в деле укрепления доверия между сирийскими сторонами. Сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести», - говорится в заявлении.

Также они отметили сирийскую законодательную инициативу по всеобщей амнистии за террористические преступления, совершенные сирийцами до 30 апреля 2022 года.