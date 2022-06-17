Учения максимально приближены к боевым условиям
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Антитеррористические учения проходят в столице
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Антитеррористические учения, максимально приближенные к боевым условиям, проходят в столице и селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

По данным штаба, плановые учения начались сегодня в 8:00 и продлятся до 15:00 с целью отработки навыков межведомственного взаимодействия, проверки готовности сил и средств оперативных штабов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

«Предусмотрены меры ограничения: в Нур-Султане – в районе пересечения шоссе Коргалжын и улицы Домалак ана, в селе Акмол Целиноградского района Акмолинской области – в районе пересечения улиц Наурыз и Бахыт», - отметили в оперштабе.

В связи с этим граждан просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, возможным временным ограничениям движения, а также соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов.

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