Власти Таджикистана заявили о прекращении деятельности террористических групп на территории Бадахшана

Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана объявил о завершении спецоперации и о полном прекращении деятельности «организованных террористических групп на территории области», сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» .

В штабе заявили, что «события конца мая, которые произошли в городе Хороге и Рушанском районе, были заранее спланированы, и внутренние и внешние заинтересованные стороны стремились дестабилизировать обстановку в сфере безопасности в области и нарушить покой граждан».

«В результате эффективной и целенаправленной работы межведомственного штаба по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО полностью прекращена незаконная и антиправительственная деятельность главарей организованных преступных групп в городах и районах области, в том числе в Хороге, Рошткале и Рушане. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов по согласованию и тесному контакту с жителями, все 12 главарей организованных преступных групп были задержаны, лишены свободы, а главари непримиримых вооруженных формирований были нейтрализованы», - говорится в сообщении.

По данным штаба, за последний месяц у десяти преступных групп изъято большое количество оружия и боеприпасов, в том числе 16 пулеметов Калашникова, больше сотни автоматов Калашникова, 4 снайперских винтовки, 28 пистолетов «Макарова», 1 пистолет «ТТ», 2 травматических пистолета, 9 гранатомётов, 2 миномета, 88 ручных гранат, 64 охотничьих ружья, 200 килограмм взрывчатых веществ, более 5 кг взрывчатого вещества аммонала, 11 кг 635 грамм тротила, 245 единиц самодельного «Коктейля Молотова», а также военная форма, рации, радиостанции, спутниковые телефоны, бинокли и 200 кг афганского опия.

«Всего в ходе спецоперации задержано 220 человек, в отношении 53 человек возбуждено уголовное дело, нейтрализовано 16 человек, оказавших вооруженное сопротивление. В продолжение оперативно-розыскных мероприятий была полностью ликвидирована уголовно-финансовая база ОПГ, у членов и главарей ОПГ изъяты 39 различных транспортных средств», - также сообщили в штабе, заявив, что «торговля, использование, контрабанда оружия и наркотиков были частью противогосударственной деятельности организованных преступных групп города Хорога в течение тридцати лет», они «брали людей в заложники, дестабилизировали обстановку в городе и районе, планировали и проводили регулярные террористические акции, убийства и беспорядки».

В заявлении также утверждается, что «эти преступные группировки считали себя яростными поборниками религии и так сказать интересов народа, вводили в заблуждение простодушных людей и использовали их как инструмент для осуществления своих личных амбиций, главари ОПГ прикрывались религией и концессией как щитом, прятали крупное состояние, добытое без особого труда путем совершения сотен преступлений, подстрекали народ к массовым беспорядкам и сопротивлению государственным учреждениям, вводили молодежь в заблуждение и создавали атмосферу ненависти в обществе»

«Таким образом, межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО официально объявляет, что полностью прекращена деятельность организованных террористических групп на территории Бадахшана», - говорится в сообщении.

14 мая в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана (ГБАО) начались протесты местных жителей, которые переросли в столкновения с силовиками. Протестующие выступали против произвола местных и центральных властей, в то время как власти назвали волнения террористической акцией. Через 4 дня МВД Таджикистана объявило о начале «антитеррористической операции». Пресса стала писать о безосновательных задержаниях, пытках и расстрелах жителей ГБАО, а также о принуждении журналистов и оппозиционеров к признанию вины в организации беспорядков.

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