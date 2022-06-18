В Алматы прошел митинг за права трудящихся

В Алматы в сквере за кинотеатром «Сары Арка» прошел санкционированный митинг за права трудящихся. На нем собралось около 60 человек из различных организаций, они требовали ратификации 131-й конвенции Международной организации труда и повышения минимальной заработной платы.

Этот митинг – совместная инициатива содружества профсоюзов Казахстана «Аманат», общественного объединения «Гражданская Оборона» и сообщества «Красная юрта», сообщил Власти Андрей Ушаков, председатель общественного объединения «Гражданская оборона» и член исполнительного комитета содружества профсоюзов Казахстана «Аманат».

«Мы все стали свидетелями январских событий. Как уже даже подтверждено самим президентом, основная причина данных событий – это как раз-таки резкое ухудшение социально-экономического положения народонаселения Казахстана, в основном – трудящихся. И поэтому, став свидетелями этих ужасных событий, мы вышли на этот митинг, чтобы потребовать от государства принятия ряда мер для улучшения благосостояния трудящихся, а именно: ратификации 131-й конвенции Международной организации труда об установлении минимальной заработной платы с учетом развивающихся стран, чтобы у нас была не минимальная заработная плата в 60 тысяч, а чтобы при расчете заработной платы учитывались и социально-экономические, и социально- культурные потребности работников и их семей. С учетом данных потребностей у нас заработная плата минимальная должна составлять 90-100 тыс.», - пояснил Ушаков.

Собравшиеся также потребовали ввести законодательную норму, обязывающую работодателей индексировать заработную плату с учетом реального уровня инфляции. Кроме того, они выступили за внесение изменений в указ президента, установивший мораторий на внеплановые проверки малого бизнеса.

«Чтобы по жалобам трудящихся госорганы все-таки проводили проверки, потому что этот мораторий нарушает конституционные права работников, а именно право на получение заработной платы и надлежащие условия труда. Сейчас работники беззащитны, не каждый может пойти в суд или нанять адвоката. Их последняя палочка-выручалочка – это госинспекция труда, но она не реагирует, ссылаясь на мораторий», - также пояснил Ушаков.

Помимо этого, собравшиеся выступили за снижение налогового и кредитного бремени с населения, введение прогрессивной шкалы налогообложения, уменьшение годовой эффективной ставки вознаграждения по кредитам до 15 %, и снижение пенсионного возраста до 55 лет женщинам и до 60 лет мужчинам.